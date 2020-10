Attualità

Coronavirus, 285 positivi in Sicilia: 10 Ragusa,79 Palermo, 70 Catania Coronavirus, 285 positivi in Sicilia: 10 Ragusa,79 Palermo, 70 Catania

Palermo - Ancora nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Altri 10 nelle ultime 24 ore. Fanno parte dei nuovi 285 casi di Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4143 gli attuali positivi e passano a 422 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 35 si trovano in terapia intensiva, mentre sono 387 i ricoveri in regime ordinario; 3.721 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.741. Anche oggi si registrano 2 nuove vittime tra persone positive al Covid: il totale sale a 335. I guariti sono 41.La percentuale dei casi positivi in relazione ai tamponi effettuati è del 3,6 per cento. I nuovi casi siciliani di coronavirus sono così suddivisi: 79 casi a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 10 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 12 a Caltanissetta.