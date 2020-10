Sport

Asd Multicar Amarù, domani a Vittoria per il Trofeo Melanzì Asd Multicar Amarù, domani a Vittoria per il Trofeo Melanzì

Vittoria - I ciclisti gialloblù Asd Multicar Amarù della categoria Giovanissimi domani 11 ottobre saranno in pista a Vittoria, per partecipare a un meeting regionale, il trofeo Melanzì, che apre le porte ai migliori specialisti del territorio isolano. Saranno in pista gli atleti delle categorie comprese tra la G1 e la G6, maschile e femminile. “Siamo pronti di nuovo a dare il massimo – afferma il presidente Carmelo Cilia – e lo faremo, stavolta, con i talenti in erba del nostro gruppo che cercheranno, per quanto possibile, di migliorare i risultati finora ottenuti nel corso di una stagione che ci ha già regalato parecchie soddisfazioni, nonostante i condizionamenti a causa del lockdown. Non è stato semplice per nessuno. Abbiamo provato a dare il massimo e continueremo a farlo anche in questa occasione.Del resto, giocheremo in casa e proveremo a fare valere al massimo queste peculiarità per portare a casa altri risultati degni di nota. Ringrazio, come sempre, il nostro patron Riccardo Amarù per il sostegno garantito al gruppo ma anche e soprattutto lo staff tecnico dell’Asd Multicar Amarù che sta riuscendo a concretizzare risultati che meritano la massima attenzione così come nessuno di noi avrebbe potuto immaginare”.