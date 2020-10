Bonus scuola da 450 euro, Anief: in busta paga per insegnanti e personale Ata

Italia

Roma - Un bonus scuola da 450 euro al mese per insegnanti e personale Ata. E’ la proposta avanzata dall’associazione sindacale Anief. In particolare a proporre il bonus scuola da 450 euro al mese è il presidente di Aniaf, marcello Pacifico. In un’intervista rilasciata ad Orizzonte Scuola ha spiegato l’importanza di sostenere il personale scolastico ovvero insegnanti e personale Ata con un’indennità per il rischio Covid a cui sono esposti giornalmente a scuola. Pacifico spiega che si potrebbe dare un’indennità giornaliera minima di 10 euro, quindi 300 euro al mese, a cui aggiungere 100 euro già stanziati nella scorsa legge di bilancio e altri 50 euro che potrebbero essere aggiunti nella prossima nota di aggiornamento del Def.Il presidente Anief aggiunge anche che ad oggi sono più di 1120 gli istituti in cui si è verificato almeno un caso di positività al Covid 19. In 99 casi si parla di un vero e proprio “focolaio” del virus (da due casi in su). I contagi non hanno risparmiato nessun ordine o grado di scuola: il 31,8% dei casi riguarda le scuole superiori, il 23,9% le scuole d’infanzia, il 21% la primaria e il 20,5% la secondaria di primo grado. Purtroppo la situazione dei contagi non è destinata a migliorare nel breve periodo. Anzi Pacifico ipotizza che peggiorerà perché i test rapidi permetteranno di scoprire subito gli asintomatici.Da ciò nasce l’idea della proposta di un bonus scuola da 450 euro al mese in busta paga per insegnanti e personale ATA, proprio come accade per medici e infermieri. Al momento rimane soltanto una proposta che potrebbe essere accolta ed eventualmente inserita dal Governo tra i tanti bonus creati per l’emergenza coronavirus in Italia.