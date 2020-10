Inaugurato il campetto di calcio a Frigintini

Economia

Modica - Inaugurato ieri, alla presenza del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Modica, il nuovo campetto di calcio a 5 di Frigintini. Il campo si trova all’interno del cortile del centro sociale polivalente e va a sostituire quello già esistente ormai logoro ed inutilizzabile. E’ stato stirato un nuovo tappetino di erba sintetica e sono state sostituite le porte. Inoltre è stata anche creata una barriera per impedire al fango di invaderlo in caso di piogge abbondanti. La struttura sarà a disposizione dei ragazzi di Frigintini solo in orario di apertura del centro sociale.“Dopo quello di basket di Via Sulsenti – dichiara il Sindaco – oggi siamo lieti di consegnare alla Città un’altra struttura sportiva che permetterà a tanti giovani di poter coltivare la propria passione. Anche negli altri quartieri, vedi ad esempio l’oratorio di S.Anna o il campetto di Treppiedi Nord, siamo in prossimità di aprire o di cominciare i lavori di restauro delle strutture già esistenti. Inoltre è ormai prossimo il completamento dei lavori della palestra Io Gioco Legale”.