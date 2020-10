Reddito di emergenza da 400 euro ad ottobre: a chi spetta e come fare domanda

Italia

Roma - La domanda del Reddito di emergenza da 400 euro ad ottobre può essere presentata entro e non oltre il 15 di questo mese. Si tratta di una mendilità aggiuntiva che può essere richiesta solo avendo alcuni requisiti. La misura assistenziale introdotta dal Decreto “Rilancio”, gestita dall’INPS, è stata prorogata per un’ulteriore mensilità dal Decreto “Agosto” (n.104/2020). L’ulteriore quota mensile di REM, pari a 400 euro è riconosciuta ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore all’importo della mensilità di REM secondo i parametri fissati dal Decreto “Rilancio” (34/2020); possesso dei requisiti generali per l’accesso al reddito di emergenza.Ma a chi soetta il Reddito di emergenza da 400 euro o terza mensilità? Ecco a chi spetta e i requisiti necessari per avere il Reddito di emergenza da 400 euro o terza mensilità. A maggio 2020 il reddito familiare deve essere più basso della soglia corrispondente all'ammontare del beneficio e quindi non può essere superiore agli 840 euro massimi previsti.Il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 deve essere inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro, in presenza di ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Il nucleo familiare inoltre deve avere un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.Ma come si presenta la domanda del Reddito di emergenza da 400 euro entro il 15 ottobre? La procedura per presentare la domanda è sempre la stessa ovvero tramite il sito Inps. Dopo essersi collegati al sito online dell’Inps (www.inps.it), bisogna procedere all’autentificazione con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; oppure fare la domanda tramite i patronati o i centri di assistenza fiscale previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps. L’esito della domanda, sarà comunicato dall’INPS per SMS o email, attraverso i recapiti indicati nella domanda stessa.Mancano pochi giorni per inviare l’istanza per ricevere l’ultimo Reddito di emergenza da 400 euro di ottobre.