WhatsApp: come spiare le chat di nascosto e senza essere scoperti

Un app per spiare le chat di nascosto e senza essere scoperti su WhatsApp. Si chiama Whats Tracker. E’ un’app in grado di scoprire in tutti i momenti del giorno e della notta l’orario preciso di entrata e di uscita dalla chat. L’App molto diffusa serva monitorare i movimenti su WhatsApp di altre persone. L’app in questione funziona grazie ad un sistema di notifiche istantanee che mettono al corrente lo “spione” dei movimenti compiuti dalla persona spiata. L’app al momento è gratuite e non infrange i canoni della legge.Da tempo sul web circolano notizie su come spiare i messaggi degli altri su WhatsApp ma i tanti accorgimenti della celebre piattaforma di messaggistica sono sempre riusciti a debellare qualsiasi trucco di spionaggio.