Attualità

Vittoria, emergenza Covid 19: nuove disposizioni per conferenze Vittoria, emergenza Covid 19: nuove disposizioni per conferenze

Vittoria - Al fine di garantire la più stretta osservanza delle vigenti regole di prevenzione del rischio da Covid-19, si comunica che, la capienza prevista per le sale comunali, nel rispetto delle regole e per garantire il distanziamento sociale, è la seguente: Sala delle Capriate – 68 posti a sedere; Sala Giudice – 24 posti a sedere; Sala Mandarà - 28 posti a sedere. L'accesso alle sale per le manifestazioni autorizzate sarà possibile solo ed esclusivamente previa prenotazione all’e-mail: settorecultura@comunevittoria.gov.it L’accesso alle sale conferenze sarà consentito, a cura del personale dell’Ufficio Cultura, previa misurazione della temperatura con termometri laser ed alle persone munite di mascherine chirurgiche.