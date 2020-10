Bonus famiglie per spese scolastiche: ecco come fare domanda

Economia

Pozzallo - Bonus alle famiglie per le spese scolastiche a Pozzallo. Lo annuncia una nota del Comune di Pozzallo a seguito dell’emergenza Covid 19. A seguito della rimodulazione del Piano di Zona 2013/2015 ai sensi della Circolare Regionale n.2/2020, l’Amministrazione Comunale ha riprogrammato le economie risultanti dalla predetta rimodulazione pari ad 33.000,00. La somma sarà destinata alle famiglie particolarmente colpite sotto il profilo economico della pandemia e che hanno difficoltà ad affrontare le spese scolastiche per i propri figli (mensa scolastica, libri, abbonamenti Ast).Già da giovedì si potrà fare domanda presso l’ufficio dei Servizi Sociali fino al 13 novembre. Sarà data priorità alle famiglie più duramente provate dall’emergenza sanitaria, che hanno più di un minore scolarizzato. L’intervento, anche se esiguo finanziariamente, vuole essere un ulteriore sostegno alle famiglie di Pozzallo in questo particolare momento storico.