Attualità

Vittoria, 45 casi Covid: tra i nuovi positivi al virus anche 2 poliziotti Vittoria, 45 casi Covid: tra i nuovi positivi al virus anche 2 poliziotti

Vittoria - Tra i nuovi positivi registrati negli ultimi giorni a Vittoria ci sono anche due poliziotti del Commissariato della città. I due agenti sono in isolamento domiciliare da giorni. Sempre negli ultimi giorni sono risultati positivi al coronavirus un medico ed un infermiere del Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Secondo gli ultimi dati dell'Asp 7 di Ragusa i positivi in provincia sono sempre 132 ma variano i numeri dei singoli Comuni. In particolare emerge un numero sempre più crescente a Vittoria dove si registrano 45 positivi.Ecco nel dettaglio gli altri Comuni: 38 a Ragusa,18 a Modica, 7 a Pozzallo, 6 a Scicli, 4 a Comiso, 4 a Ispica, 2 a Giarratana, 2 ad Acate, 4 a Santa Croce Camerina, 1 a Monterosso Almo e 1 a Chiaramonte Gulfi.