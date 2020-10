BonuSicilia da 5 mila euro, oggi il click day: le cose da sapere e le regole per domanda

Sicilia

Palermo - Oggi 5 ottobre è il giorno del click day per poter avere il BonuSicilia ovvero il contributo a fondo perduto per le imprese da 5 mila euro. Si tratta di un supporto economico erogato dalla Regione siciliana per le imprese messe in crisi a seguito del lockdown del coronavirus.Ma vediamo tutte le cose da sapere e da fare per un buon click day e per ricevere il bonus da 5 mila euro e fino a 35 mila euro. Ecco le regole publicate nell’avviso che si trova sul sito di SiciliaPei. L'accesso al click day è disponibile per le sole imprese che hanno predisposto nella fase di preparazione dell'avviso 3.1.1.04a almeno una domanda di agevolazione debitamente sottoscritta in digitale e presente su piattaforma SiciliaPei.Non sono ammessi quindi, in sede di click day, accessi effettuati a cura di chi non ha partecipato alla fase di preparazione e che, quindi, non dispone di domande regolarmente completate, sottoscritte e assunte a sistema. Si ricorda che l'accesso non può che avvenire con le credenziali Spid del legale rappresentante dell'azienda interessata e che le sessioni di autenticazione e identificazione saranno registrate per i fini di legge. Di seguito il decalogo predisposto per l’utenza contenente una serie di consigli utili per lo scopo: accertarsi di essere in un luogo servito da connessione a Internet; se disponibile una connessione WiFi attestare il proprio pc e il proprio smartphone alla rete senza fili e a banda larga; se la password o OTP di autenticazione arriverà tramite SMS accertarsi di essere in zona con buona copertura di rete mobile; la possibilità di accedere alla sezione di login con Spid è garantita solo dalle ore 9.00.Gli utenti sono pregati di recarsi sulla piattaforma raggiungile da https://siciliapei.regione.sicilia.it, e di sfruttare il menu denominato Login. Solo alle ore 9.00 in punto cliccando sul menù di Login gli utenti potranno visualizzare il pannello di accesso Spid. In alternativa l'utente potrà cliccare sul menu Login, accedere alla sezione che dalle ore 9.00 esporrà il pannello di autenticazione Spid, e visualizzare il messaggio "Il servizio sarà attivo dalle ore 9.00”. In quest’ultimo caso l'utente, all’orario prestabilito, dovrà effettuare un refresh della pagina. Una volta visualizzato il pannello di accesso mediante credenziali SPID ed effettuato accesso l'utente sarà automaticamente reindirizzato sulla pagina contenente tutte le istanze assunte a sistema (Sezione Invio Istanza).L'utente dovrà semplicemente fare click su ciascun dei pulsanti di interesse (Pulsante Invia Istanza). In caso di esito positivo l’utente visualizzerà al posto del pulsante “Invia Istanza” un passaggio di stato del pulsante “Invia Istanza” da blu a verde contenente il testo “Domanda Inviata”. In presenza di più istanze caricate a sistema bisognerà ripetere l’operazione. Si suggerisce, solo una volta inviate tutte le istanze, di accedere alla sezione “Le mie istanze” per visualizzare il risultato delle sottomissioni e scaricare le ricevute di avvenuta presentazione delle domande inviate.