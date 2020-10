Cronaca

Nasconde la droga nel muretto a secco: 32enne arrestato a Modica

Modica - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane modicano per spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività dei militari dell’Arma era iniziata a seguito di alcune segnalazioni dei residenti di Modica alta per alcuni stani movimenti che si verificavano tra un soggetto già noto alle forze dell’ordine ed alcuni giovani, che creavano un fastidioso movimento nei pressi dell’abitazione del giovane. L’attenta attività di osservazione dei Carabinieri ha condotto a scoprire la metodologia di cessione delle dosi di droga adottate dal pregiudicato. L’uomo per evitare di farsi trovare in possesso di ingenti quantitativi di droga, aveva creato un deposito delle dosi in un muretto a secco nei pressi di casa.I militai hanno atteso il momento propizio in cui l’uomo si è recato nei pressi del buco ove si celava la droga per cederla ad un assuntore e l’hanno bloccato, sequestrando diverse dosi di cocaina. I Carabinieri hanno sequestrato la droga e tratto in arresto Giorgio Assenza,32 anni, pregiudicato di Modica. Lo stesso, che è stato trovato in possesso di 120 Euro è stato sottoposto agli arresti domiciliari a diposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa.