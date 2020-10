Coronavirus in una scuola a Vittoria: classe in quarantena

Attualità

Vittoria - Altro positivo in una sezione delle seconde classi all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Colonna di Vittoria. Lo comunica il dirigente scolastico, Vittoria Lombardo, con una nota inviata ai rappresentati di classe e ai genitori. Nella nota spiega che in via precauzionale e per consentire la sanificazione dei locali scolastici l'attività scolastica sarà sospesa per lunedì 5 ottobre 2020. I genitori informati saranno nuovamente contatati dalla scuola per la riammissione in classe.Con ogni probabilità nelle prossime ore scatterà la quarantena per i bambini e le famiglie della classe dove è risultato il caso Covid19.