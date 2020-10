Disturbo affettivo stagionale e disturbo depressivo: cos'Ã¨, cause e sintomi

Salute e benessere

Il l disturbo affettivo stagionale (SAD) è un tipo di disturbo depressione che si manifesta con l’arrivo dell’autunno e ancor di più con l’arrivo dell’inverno, quando le giornate si accorciano. A soffrirne sono tantissime persone senza distinzione di sesso e spesso senza neanche saperlo. Questo tipo di disordine affettivo stagionale e disturbo depressivo è legato al cambiamento delle stagioni. I nostri livelli di energia, abitudini alimentari e abitudini di sonno possono cambiare naturalmente quando il clima è particolarmente freddo o caldo. Ma se provi sentimenti bassi persistenti che tendono a manifestarsi più o meno nello stesso periodo ogni anno, potrebbe essere un segno di disturbo affettivo stagionale .Ma vediamo cos’è il disturbo affettivo stagionale e disturbo depressivo e i sintomi secondo il farmacista Navid Sole, della Peter's Pharmacy , e il dottor Chun Tang, medico di base presso Pall Mall Medical. Cos'è il disturbo affettivo stagionale? Il disturbo affettivo stagionale è una forma di depressione correlata al cambio delle stagioni, afferma il dott. Tang, "più comunemente quando l'estate si trasforma in inverno". Poiché si riferisce a un cambiamento del tempo, il disturbo affettivo stagionale è spesso un problema ricorrente e può colpire un individuo ogni 12 mesi. "I pazienti spesso iniziano a manifestare sintomi di depressione durante l'autunno e spesso non sentono un miglioramento dell'umore fino alla primavera", dice.Quali sono le cause del disturbo affettivo stagionale? Sebbene si sappia poco sui meccanismi alla base del disturbo affettivo stagionale, sembra essere collegato alla ridotta esposizione alla luce solare legata alle giornate più corte, afferma Sole. "La teoria principale sviluppata dai medici è che la luce solare ridotta e i livelli di vitamina D potrebbero diminuire l'attività nella parte del cervello chiamata ipotalamo," spiega. L'ipotalamo è responsabile del rilascio di ormoni, della regolazione delle risposte emotive e del mantenimento dell'orologio biologico interno, noto come ritmo circadiano. Senza luce solare sufficiente, i livelli di serotonina e melatonina possono essere influenzati negativamente." La ricerca ha dimostrato che l'esposizione alla luce può avere un impatto sugli ormoni e sulle sostanze chimiche presenti nel cervello, afferma il dott. Tang. "Senza una sufficiente luce solare, la serotonina e la melatonina, le sostanze chimiche che producono sentimenti di gioia e felicità, possono essere influenzate negativamente", afferma. "Questo è il motivo per cui durante i mesi di giorni più freddi, più noiosi e più brevi i pazienti che soffrono di disturbi affettivi stagionali spesso riferiscono sentimenti di depressione."Quali sono i sintomi del disturbo affettivo stagionale e disturbo depressivo? Il disturbo affettivo stagionale è associato a una serie di sintomi. Possono essere gravi e avere un impatto significativo sulla tua vita quotidiana. Loro includono: persistente umore basso, perdita di interesse per le normali attività, sensazione di irritabilità, sentimenti di disperazione, senso di colpa o inutilità, bassa autostima, pianto, sensazione di ansia, ritirarsi dalle occasioni sociali, riduzione del desiderio sessuale, sensazione di letargia, dormire più a lungo del normale, aumento dell'appetito, soprattutto carboidrati, aumento di peso. Sebbene la depressione e il disturbo affettivo stagionale condividano gli stessi sintomi, ci sono differenze fondamentali in termini di fattori scatenanti e longevità.Laddove il disturbo affettivo stagionale è causato da un cambiamento delle stagioni, "la depressione può essere causata da una varietà di fattori scatenanti come stress, lutto e traumi", afferma il dott. Tang. "Un individuo che soffre di disturbo affettivo stagionale avrà spesso una salute mentale migliore durante i mesi estivi, mentre un individuo con depressione può essere colpito in qualsiasi periodo dell'anno."