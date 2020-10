Modica, Festa dei nonni: in ricordo (anche) dei nonni che non ci sono più

Appuntamenti

Modica - Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza istituita per sottolineare l'importanza del ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. Quest’anno, per forza di cose, non sarà una festa come le altre. Il Comune di Modica, che ogni anno ha organizzato feste e celebrazioni nei centri sociali, ha scelto di non organizzare nessuna manifestazione in ossequio alle norme anti Covid. Non per questo, però, l’Amministrazione Comunale vuole che la celebrazione passi in secondo piano o in silenzio. “La festa di quest’anno porta con sé – a parlare è il Sindaco Abbate - necessariamente un momento di ricordo di tutti i nonni che sono scomparsi in questi mesi a causa del Covid. Abbiamo rinunciato alla consueta manifestazione, che avremmo dedicato simbolicamente a loro e alle loro famiglie, ma in questo due ottobre celebreremo in modo diverso, ognuno singolarmente nel ricordo dei propri nonni, la memoria storica della società e la roccia a cui aggrapparci nelle difficoltà. Il messaggio che vogliamo lanciare quest’anno è: stare vicini ai nonni significa anche mantenere dei comportamenti responsabili e proteggere la loro salute. Abbiamo purtroppo sperimentato come i nonni siano i soggetti più a rischio e per questo dobbiamo rispettare i dettami di legge, in primis per salvaguardare la loro salute”.