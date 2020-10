Ragusa Ibla, tenta di rubare le ruote di un'auto: arrestato

Non potendo nascondere il loro operato illecito i malfattori sono stati condotti presso la locale Stazione dove si è proceduto all’arresto del cittadino italiano in quanto gravato da pesanti e numerosi precedenti specifici. Nei confronti dei tre complici, di cui due di nazionalità romena, si è proceduto con il deferimento in stato di libertà. L’accaduto conferma la presenza attiva e costante dell’Arma iblea sul proprio territorio il cui attento monitoraggio permette di bloccare sul nascere eventi criminali che, toccando da vicino i cittadini, rischiano di far precipitare la sicurezza percepita sul territorio.