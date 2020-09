Scuola Modica, Schifani: finestra si stacca colpendo studentessa, è inaccettabile

Attualità

Modica - “Addolora quanto avvenuto a Modica, dove in una scuola una finestra si è staccata colpendo alle testa una ragazza causandole, fortunatamente, solo un leggero trauma cranico. È la conferma, purtroppo, delle criticità dell’edilizia scolastica, specie nelle regioni del Mezzogiorno”. Lo dichiara il Senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. “E’ inaccettabile, in un Paese civile, che le strutture di quegli Istituti in cui i giovani dovrebbero essere al sicuro per imparare e maturare i propri talenti possano costituire dei fattori di rischio.Per questo motivo, il tema deve necessariamente costituire un fattore di confronto in vista della redazione del piano sul Recovery Fund, all’interno del quale non si può prescindere da un confronto vero, non formale, con le opposizioni”, conclude.