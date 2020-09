Sicilia

Coronavirus in Sicilia: pronto obbligo mascherina all'aperto e stretta movida Coronavirus in Sicilia: pronto obbligo mascherina all'aperto e stretta movida

Palermo - Nuove misure dalla Regione Siciliana per dare un freno ai contagi da Covid 19. E’ quanto dovrebbe prevedere una nuova ordinanza regionale del presidente Nello Musumeci. Nella nuova ordinanza si prevedono due novità, una è l’uso della mascherina all’aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte. La mascherina andrà indossata a prescindere dal metro di distanza, anche quando si è soli e non ci si trova in luoghi affollati. La seconda novità riguarda la movida, con misure stringenti per evitare gli assembramenti per strada o nei locali.