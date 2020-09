Vittoria, perde il controllo dell'auto e finisce contro una vetrina

Cronaca

Vittoria - Tragedia sfiorata a Vittoria. Il conducente di un’auto, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la vetrina di una bottega della frutta. E’ accaduto oggi pomeriggio in via Mgenta angolo via E.Rizza. Due i feriti in modo lieve. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. (Foto Assenza)