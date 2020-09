Asd Multicar Amarù domenica a Gela, a Giarre e a Bronte

Sport

Organizzata dall’Asd Multicar Amarù, è in programma domenica 27 settembre a Gela la gara ciclistica riservata ai Giovanissimi nelle categorie comprese tra la G1 e la G6. Il raduno al palazzetto dello sport di via Salvatore Zuffardi, zona Macchitella, a partire dalle 8,30 mentre la partenza è fissata alle 10,30. “E’ la seconda edizione del trofeo Città di Gela che ci occupiamo di mettere a punto come società – sottolinea il presidente del sodalizio vittoriese, Carmelo Cilia – e speriamo che possano esserci numerose adesioni. Naturalmente, ci saranno i nostri corridori in erba che, nelle ultime gare, hanno migliorato sempre di più il proprio rendimento.Cercheremo di fare bene pure in questa occasione, provando a dimostrare che gli importanti risultati arrivati non sono stati frutto del caso ma il riscontro di un duro e importante lavoro svolto anche durante il periodo del lockdown”. Ma l’Asd Multicar Amarù, sempre domenica, sarà impegnata su altri due fronti. In particolare, a Giarre dove si svolgerà il campionato regionale per Esordienti con i portacolori gialloblù che saranno chiamati ancora una volta a mettersi in evidenza pur al cospetto di una concorrenza che si annuncia agguerritissima. E poi, un’altra pattuglia del sodalizio ipparino sarà di scena a Bronte dove l’impegno di Allievi e Juniores dovrà essere massimo per cercare di conquistare risultati sempre più consistenti.“Come è possibile appurare – continua Cilia – si preannuncia una domenica ricca di stimolanti impegni in cui la nostra società sarà sottoposta a straordinarie sollecitazioni. Cercheremo di dare il massimo, come facciamo in ogni frangente, per divertirci e fare divertire gli altri con questo straordinario sport che è il ciclismo”.