Fitoterapia e rimedi naturali in autunno: come rafforzare il sistema immunitario

Esitono molti rimedi naturali per stare meglio e sono spesso legati all’uso di piante che vantano effetti benefici per la salute dell’organismo. A trattare questi rimedi naturali ci pensa la fitoterapia. La fitoterapia fa ricorso a tutte le piante presenti in natura ed è uno dei metodi più antichi che si conosca per curarsi. Le piante, in continua evoluzione, hanno sviluppato innumerevoli metaboliti secondari finalizzati alla preservazione della specie. Ancora in bilico tra biomedicina, farmacologia e medicina alternativa, la fitoterapia è in continuo aggiornamento e sta diventando sempre più moderna e popolare, grazie al suo carattere “ecologico”. Ricorrere alle piante per curarsi, infatti, è un modo per sentirsi parte della natura e contribuire a proteggerla.Perché usare la fitoterapia e i rimedi naturali per stare meglio? Quali sono i vantaggi? Automedicazione: anche se come ti abbiamo detto, questi integratori possono essere somministrati senza prescrizione, consigliamo in ogni caso di parlarne con un medico o un erborista. Rimedio naturale: la fitoterapia attraverso l’uso di rimedi naturali, garantisce un benessere di lunga durata e solleva da disturbi, che ci causano disagio, nella vita di tutti i giorni. Possiamo anche affermare che la maggior parte delle fitomedicine, non ha effetti collaterali, se assunte come indicato nelle istruzioni che le accompagnano. Integratori naturali: sono differenti dagli altri integratori proprio perché sono solo estratti dalle piante. E’ una disciplina ufficiale: non si tratta di una disciplina inventata e anonima, ma di una disciplina ufficiale.Esiste una pratica lista dove si possono trovare le piante ammesse, ovvero la SIFIT. Le erbe ci regalano grandi benefici: questo è un motivo davvero valido per affidarsi alla fitoterapia. Dalle erbe possiamo trarre grandi benefici. Usando queste, tuttavia, non si può di certo fare a meno delle medicine convenzionali. Ma vediamo alcuni rimedi naturali, in vista della stagione autunnale. per irrobustire il sistema immunitario. Sono tanti infatti i rimedi naturali che la natura ci mette a disposizione a questo scopo. Esistono erbe che vengono usate da millenni proprio per questo. Queste erbe sono specifiche per gli anticorpi e aiutano il nostro organismo a contrastare l'insorgenza di tosse, raffreddore, herpes e così via.Ecco alcuni rimedi naturali: Astragolo: molto utile in casi di stress, stanchezza e convalescenza da influenze; Echinacea: da utilizzare in caso di raffreddore e tosse siano ricorrenti. L'echinacea aumenta la produzione di citochine e favorisce l'attività delle cellule immunocompetenti. Possiede anche proprietà antivirali e batteriostatiche; curcuma: la curcuma domestica ha proprietò antiossidanti e immunostimolanti ed è molto efficace in caso di lentezza nella digestione; Propoli: è un potente antibatterico; Equiseto: ricca di sali minerali, l'equiseto svolge appunto un'azione rimineralizzante dell'apparato osteoarticolare; Rosa canina: rafforza l'organismo poiché ricca di Vitamina C, A, B1, B2, E, PP.