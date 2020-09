Commemorazione alluvione 1902 a Modica

Appuntamenti

Modica - Sabato 26 settembre presso la Chiesa Collegiata di S.Maria di Betlem sarà celebrata una solenne messa in ricordo delle vittime della disastrosa alluvione del 1902. La celebrazione sarà officiata dal parroco Don Antonio Maria Forgione alla presenza delle autorità cittadine. Il disastro che colpì la città di Modica fece 112 vittime distruggendo per intero il centro storico cittadino. A questo seguì una grande gara di solidarietà nazionale che permise alla città di ricostruirsi in soli due anni e grazie agli interventi congiunti dei sindaci delle città di Palermo e Milano si dette avvio alla costruzione di case per quanti avevo perso tutto nel disastro e per coloro che vivevano in condizioni di particolare disagio.Nel segno di quanti perirono e di quanti nello spirito di solidarietà cristiana si impegnarono nella ricostruzione, questo il claim con cui sarà allestito per l’occasione uno spazio espositivo con foto e articoli d’epoca all’interno della chiesa. Subito dopo la Santa Messa, sarà deposta nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico una corona di alloro sotto la lapide rievocativa