Appuntamenti

Il Barocco e il Jazz a Ragusa Ibla: ospite Francesco Cafiso

Ragusa – Jazz e barocco in emozioni. Questo sabato, 26 settembre, alle ore 21.30, Ragusa Ibla ospita il concerto della Tjo Tchaikovsky Jazz Orchestra con special guest Francesco Cafiso, tra i jazzisti più apprezzati al mondo. Un evento dedicato alla grande musica nel meraviglioso contesto dell’ex Distretto Militare di Ibla: un binomio raro e prestigioso che omaggia la bellezza, musicale e artistica. L’appuntamento è promosso dal centro commerciale naturale Antica Ibla, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Ragusa e il sostegno di diversi sponsor del territorio.Sarà l’occasione per la gente del posto, ma soprattutto per i tanti turisti che scelgono settembre come mese per visitare la provincia iblea per godere del fascino del quartiere antico impreziosito dalla più bella music jazz. Ospite d’eccezione è il talento ibleo Francesco Cafiso, ormai star internazionale del jazz, che suonerà a fianco dei diciotto elementi della Tjo Tchaikovsky Jazz Orchestra, una formazione unica nel suo genere nata dall’idea dei maestri Egidio Ventura e Carlo Cattano. Insieme accompagneranno il pubblico ibleo in un viaggio nella storia del jazz che si completerà con l’esecuzione di brani originali scritti dallo stesso Cattano. Sono già diverse le prenotazioni per poter assistere all’evento durante il quale saranno rispettare le disposizioni anti-Covid 19.A disposizione del pubblico anche un servizio bus navetta gratuito che da Ragusa superiore accompagnerà a Ragusa Ibla (capolinea: piazza del Popolo a Ragusa e piazza G.B. Odierna a Ibla – orari 18.00/01.30).