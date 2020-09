Attualità

108 nuovi positivi al coronavirus in Sicilia: 63 a Palermo e 1 a Ragusa 108 nuovi positivi al coronavirus in Sicilia: 63 a Palermo e 1 a Ragusa

Ragusa - Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19 in Sicilia. Tra i 108 nuovi positivi uno è in provincia di Ragusa.E’ quanto si legge nel Bollettino del Ministero della salute di oggi, 22 settembre. I positivi al coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 108 a fronte però di un numero di tamponi alto, ovvero 7.008, dato vicino a quelli delle grandi regioni del Nord. L'«epicentro» dell pandemia in Sicilia resta Palermo. Da registrare purtroppo anche un nuovo decesso. I nuovi 108 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.390 (ieri erano 2.348), di cui 2.151 in isolamento domiciliare (ieri erano 2.131), 224 ricoverati in ospedale con sintomi (+21 rispetto a ieri) e 15 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).Degli attuali positivi l’81% sono cittadini siciliani, il 6% cittadini italiani fuori regione, il 6% migranti. I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.145 (ieri erano 6.037), le guarigioni sono 3.455 (65 in più di ieri), mentre i decessi salgono a 300. L'ultima vittima si è registrata a Sciacca. La Regione siciliana comunica che dei 108 nuovi casi positivi di oggi, 5 sono ospiti della missione "Biagio Conte" di Palermo. Ed è proprio il capoluogo siciliano che fa registrare come ieri il maggior incremento di casi.Sono infatti 63 i casi registrati a Palermo, 13 a Catania, 12 a Trapani, 12 a Enna, 3 a Messina, 3 ad Agrigento, 1 Ragusa, 1 a Caltanissetta e 0 a Siracusa.