Facebook Ã¨ accusato di spiare gli utenti di Instagram

Tecnologie

Facebook è accusato di spiare gli utenti di Instagram Facebook è accusato di spiare gli utenti di Instagram

Facebook è stato accusato di spiare gli utenti di Instagram per "ricerche di mercato". Pare, secondo quanto riferito da Bloomberg, la società che gestisce Instagram ha intenzionalmente attivato le fotocamere degli smartphone degli utenti senza autorizzazione, per raccogliere "dati preziosi". La denuncia presentata giovedì scorso da arriva dopo il rilascio dell'aggiornamento beta di iOS 14 di Apple a luglio, che avvisava gli utenti di iPhone che un'app stava accedendo alla loro fotocamera in background. Secondo la denuncia, Facebook e Instagram avrebbero cercato di ottenere informazioni personali "estremamente private" per raccogliere "preziose informazioni per ricerche di mercato".L'aggiornamento beta di iOS 14 ha consentito agli utenti di vedere un'icona verde sul pannello di controllo dello schermo di un iPhone o iPad quando un'app tenta di infiltrarsi nella fotocamera in background. All'inizio di questa settimana, Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 14 che presenta un nuovo punto di avviso che consente agli utenti di vedere se una delle loro app sta guardando o ascoltando. Il 'punto utile' fa parte della crescente attenzione di Apple sulla privacy come parte del nuovo iOS. "La privacy è un diritto umano fondamentale e al centro di tutto ciò che facciamo, afferma Apple sul suo sito web. Ecco perché con iOS 14 ti offriamo un maggiore controllo sui dati che condividi e una maggiore trasparenza su come vengono utilizzati". Le Fonti di Riferimento - https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-18/facebook-accused-of-watching-instagram-users-through-cameras