Cronaca

Carabinieri Vittoria, arresti e denunce a piede libero per vari reati

Vittoria - Nella settimana in corso sono continuate le attività di controllo del territorio svolte dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Sicilia”, mediante mirate attività finalizzate al contrasto del traffico di armi clandestine e sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Sono state numerose le pattuglie impegnate sull’intero territorio, attraverso l’allestimento di numerosi posti di controllo sia diurni che notturni, con servizi di perlustrazione estesi nelle aree rurali del Comune di Acate e nella periferia della città di Vittoria.All’esito di serrati controlli e rastrellamenti effettuati dai Reparti operanti, durante i quali sono state controllate 113 persone a bordo di 54 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro poiché sprovvisti di copertura assicurativa, sono stati conseguiti i seguenti risultati: i carabinieri della Stazione di Vittoria, in esecuzione della revoca della misura degli arresti domiciliari con la conseguente misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Catania, hanno tratto in arresto un 36enne di Vittoria, in atto sottoposto agli arresti domiciliari. Tale provvedimento restrittivo scaturisce dalle risultanze investigative dei Carabinieri della Stazione di Vittoria e del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno accertato reiterate violazioni della citata misura, nel periodo compreso tra l’8 e il 16 settembre u.s.;I carabinieri della Stazione di Vittoria hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato un bracciante agricolo di 52 anni e deferito in stato di libertà sua madre e sua sorella per il medesimo reato, poiché a seguito di mirato controllo esperito congiuntamente a personale “Enel”, all'esterno della propria abitazione, è stato accertato l'allaccio diretto al palo dell'illuminazione pubblica. Il 52enne è stato sottoposto ai domiciliari. Nell’ambito del medesimo servizio, a Scoglitti, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato di energia elettrica, un 41enne albanese, bracciante agricolo del luogo, che aveva allacciato abusivamente il proprio contatore alla rete elettrica pubblica, mediante un apposito bypass di fili, che veniva sottoposto a sequestro; i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, a seguito di una perquisizione veicolare, hanno sorpreso un uomo di 38 anni, originario di Vittoria, in possesso di due involucri in cellophane, nascosti sotto il sedile posteriore, contenenti 0,66 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e l’uomo segnalato alla Prefettura di Ragusa in qualità di assuntore; i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria hanno deferito in stato di libertà per il reato di illecito smaltimento di rifiuti un imprenditore edile e un operaio, entrambi di 44 anni e residenti a Vittoria, poiché sono stati sorpresi dai militari dell’Arma in un fondo agricolo privato, mentre scaricavano da un furgone materiale edile di scarto, senza le prescritte autorizzazioni. L’area interessata dalla discarica abusiva è stata sottoposta a sequestro. I carabinieri della Stazione di Vittoria hanno deferito in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di munizioni un impiegato 36enne, originario di Ragusa, poiché a seguito di perquisizioni personale e veicolare della propria autovettura, i militari dell’Arma hanno rinvenuto due cartucce cal.12, custodite all’interno del proprio borsello.Le munizioni sono state sottoposte a sequestro e il 36enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.