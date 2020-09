Appuntamenti

Treno storico del gusto a Scicli Treno storico del gusto a Scicli

Scicli - Arriverà a Scicli domenica 20 settembre il Treno storico del Gusto promosso dall’assessorato al turismo della Regione Siciliana, con Fondazione FS Italiane in collaborazione con Slow Food. L’appuntamento rientra nell’alveo del programma di manifestazioni culturali e di intrattenimento promosse dai privati col patrocinio del Comune. Fra queste la replica delle Camilleriadi, sabato 19 settembre, per omaggiare, nella Vigata televisiva, lo scrittore scomparso nel luglio di un anno fa. Saranno messi in scena spettacoli dal vivo ispirati all’opera di Andrea Camilleri.L’iniziativa è della cooperativa Agire col patrocinio del Comune.