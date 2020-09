Bonus pc e internet 2020, 500 euro per famiglie e 2 mila euro per imprese: a chi spetta

Italia

Roma – Comincia il conto alla rovescia per la domanda del bonus pc e internet 2020. Il bonus pc o computer fino a 500 euro per le famiglie si potrà richiedere dal 20 settembre, almeno è quanto si evince dalle ultime notizie del Mise ovvero dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il bonus sarà concesso in due fasi. La prima fase del bonus fino a 500 euro sarà erogata alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, suddiviso in 200 euro dedicati ai costi per connessioni internet con velocità di almeno 30 Mbit/s e 300 euro per acquisto di hardware PC o tablet mentre nella seconda fase si prevede 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 50.000 euro, da utilizzare per accedere a connessioni internet più veloci ad almeno 30 Mbit/s.Alle imprese, invece, il contributo può andare da 500 euro fino a 2.000 euro, per l'acquisto di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s o a 1Gbit/s, in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi. La diversa dimensione del voucher per le imprese dipenderà anche dalla dimensione delle sedi, del numero dei dipendenti e da altri fattori che possono rendere necessario un diverso livello di servizio di connettività a internet. Il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che l'agevolazione viene gestita internamente dal Infratel (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.), che è una società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico e fa parte del Gruppo Invitalia, soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo. Maggiori informazioni verranno fornite a questo indirizzo sul sito del MISE.