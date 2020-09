Attualità

Modica, una piazzetta in memoria di Lele Assenza

Modica - Oggi, 14 settembre alle ore 18,30, in via Emanuele Sulsenti a Modica si inaugurerà una piazzetta in memoria di Lele Assenza, il 15enne morto il 14 giugno del 2019, in un incidente stradale avvenuto in Via Risorgimento. I genitori di Lele, Rosa e Giorgio, hanno voluto donare i soldi che Lele si era messo da parte, per comprare una moto, per realizzare uno spazio dedicato a lui. La piazzetta che sarà inaugurata oggi è il luogo dove Lele si riuniva con gli amici. Questa non è la prima iniziativa che Giorgio e Rosa hanno messo in atto in questi ultimi mesi per ricordare Lele.Lo scorso mese di febbraio hanno donato al Liceo Scientifico, scuola frequentata da Lele, due microscopi, uno manuale e l’altro digitale.