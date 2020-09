Minorenni stuprate: 4 arresti a Matera

Italia

La Polizia sta eseguendo quattro arresti nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) la notte tra il 7 e l'8 settembre scorso. I particolari saranno resi noti nell’incontro con la stampa convocata per oggi venerdì 11 settembre 2020 alle 11 in Questura – Sala Palatucci, a cui parteciperà il Procuratore Capo della Repubblica di Matera Dr. Pietro Argentino.