Lavoro Ragusa: selezione per 2 posti di direttore amministrativo

Ragusa - Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, è stato pubblicato l’avviso del Settore X – Organizzazione e gestione risorse umane - di selezione per candidati idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di altri enti, per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo ( Cat.D). Oltre alI’avviso è stato pubblicato, in allegato, il modulo dell’istanza da presentare entro e non oltre il 23 settembre 2020.