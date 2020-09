Ragusa, 5 infermieri di Malattie Infettive positivi al Covid 19

Attualità

Ragusa - Sale a 5 il numero degli infermieri contagiati Covid 19 nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I 5 infermieri con lievi sintomi si trovano in quarantena nelle loro abitazione mentre nel reparto, sottoposto alla sanificazione, si trovano ancora ricoverati 7 pazienti. L’unico paziente che era ricoverato nel reparto di Rianimazione, sempre nell’ospedale ragusano, è stato trasferito nelle scorse ore all’ospedale San Marco di Catania. L’Azienda sanitaria nella mattinata di oggi terrà un incontro per capire cosa non ha funzionato nella gestione all’ospedale Covid di Ragusa ed è già al lavoro per ricostruire i contatti avuti dagli infermieri.In queste ore sono diversi i tamponi eseguiti ed in attesa dell’esito. Secondo i dati di ieri 8 settembre in provincia di Ragusa al momento sono 103 i positivi in isolamento domiciliare a cui si aggiungono i 7 ricoverati nel reparto di Malattie Infettive nell’ospedale ragusano. Il numero più alto di positivi è a Ragusa dove si registrano 59 casi Covid.