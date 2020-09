Appuntamenti

Wine Show Festival a Ragusa Ibla rinviata per Covid 19 Wine Show Festival a Ragusa Ibla rinviata per Covid 19

Ragusa – Si sarebbe dovuta inaugurare domani, venerdì 4 settembre a Ragusa Ibla, la quarta edizione del Wine Show Festival. Ma così non sarà. L’incremento dei contagi anche in Sicilia in queste ultime ore ha imposto all’organizzazione una lunga e complessa riflessione che ha portato ad una scelta difficile ma assolutamente necessaria, quella di fermare la manifestazione che da domani a domenica avrebbe visto la presenza di winelovers, cantine e anche ospiti d’onore già annunci, come lo chef Daniele Reponi, l’attore Angelo Russo (il Catarella di Montalbano), Filippo Lisi, brand ambassador della Tenuta Lamborghini. Purtroppo si è dovuto decidere di mettere un freno alla manifestazione che era ormai già pronta sulla linea di partenza.Uno stop ma anche un arrivederci probabilmente ai prossimi mesi, come lasciano intendere dall’organizzazione guidata da Luca Rivillito e come spiegato anche sui social dove si parla di “ragionevoli motivi di sicurezza” che hanno dunque spinto a spostare l’evento programmato per il 4, 5 e 6 settembre 2020 “ai prossimi mesi o a quando ce ne saranno le condizioni affinché si possa dare l’opportunità a tutti di godere al meglio tutte le attività artistiche ed enogastronomiche che erano state programmate”. Erano già state numerose le prenotazioni da parte di vari winlovers anche da fuori provincia, alcuni dei quali avevano anche scelto di soggiornare a Ragusa per un lungo fine settimana.“Ringraziamo naturalmente il Comune di Ragusa e tutti i nostri partner che hanno creduto e sostenuto il nostro progetto anche mettendosi in prima linea. A loro e ai fruitori della manifestazione un arrivederci a presto”.