Salute e benessere

Eliminare i grassi dalla dieta fa dimagrire subito o no? Eliminare i grassi dalla dieta fa dimagrire subito o no?

Eliminare i grassi dalla dieta facilita il dimagrimento o no? Togliere i grassi dalla dieta non è una buona idea, ecco perché. Mai sentito parlare di grasso viscerale? È quel tessuto adiposo che si forma tra gli organi interni come pancreas, fegato, intestino e reni ed è considerato tra i più pericolosi perché connesso all’insorgenza di malattie cardiovascolari, arteriosclerosi e diabete di tipo 2. Per liberarsi di questo tipo di grasso, che si trova al di sotto del grasso addominale e dunque della cosiddetta “pancetta” (è tutta colpa dell’uomo di Neanderthal) esistono alcuni accorgimenti che si sono rivelati più utili di altri. L’accumulo di grasso viscerale dipende in parte anche dall’assimilazione eccessiva di grassi saturi, fortemente dannosi per l’organismo, presenti soprattutto nei cibi troppo lavorati o negli insaccati, tuttavia pensare che sia una buona idea eliminare del tutto dalla propria dieta i grassi in generale è sbagliatissimo.Basti pensare, infatti, che uno studio di otto settimane su 69 uomini e donne in sovrappeso ha rilevato che le persone che hanno seguito una dieta a basso contenuto di carboidrati hanno perso il 10% in più di grasso viscerale e il 4,4% in più di grassi totali rispetto a coloro che hanno seguito una dieta a basso contenuto di grassi. Il regime alimentare che appare più efficace è la dieta chetogenica, detta così perché pone il corpo in uno stato metabolico chiamato chetosi sostituendo i carboidrati con i grassi. Anche una dieta ipocalorica può andar bene per sbarazzarsi del grasso viscerale (potete anche attivare questo gene e mangiare a volontà, non ingrasserete di un etto).In particolare, stando ai risultati emersi dallo studio sulla dieta ipocalorica, i partecipanti hanno ottenuto una riduzione del 12% del grasso viscerale e una riduzione del 5% del grasso corporeo complessivo: le dimensioni delle porzioni sono state misurate usando le dita e le mani e non è stato permesso fare spuntini. Al di là di questa o quella dieta, i cereali integrali – dunque non raffinati – sono un toccasana contro il grasso addominale (ecco gli altri cibi per avere sempre la pancia piatta) poiché aiutano, oltre a farci immagazzinare fibre, a placare il senso di fame e farci perdere peso.Ecco un esempio di menù della dieta senza grassi. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 3 fette biscottate integrali con miele. Spuntino: Un frullato di ananas fresco. Pranzo: 70 g di riso e zucchine, 100 g di ricotta. Merenda: Un frullato di albicocche. Cena: 150 g di tacchino con melanzane alla griglia, 50 g di pane integrale. Martedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, una barretta ai cereali. Spuntino: 2 prugne. Pranzo: 70 g di pasta al pomodoro fresco, 50 g di prosciutto crudo + insalata mista. Merenda: uno yogurt magro. Cena: 200 g di pesce dal vapore, zucchine lesse al limone, 50 g di pane integrale.Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 30 gr di cereali. Spuntino: Una pera. Pranzo: 200 gr di minestrone freddo senza legumi e patate. Merenda: una barretta ai cereali. Cena: 140 g di spezzatino di vitello con insalata mista, 50 g di pane integrale. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 3 fette biscottate integrali con marmellata. Spuntino: Un frullato con anguria e prugna. Pranzo: 70 g di pasta con fagiolini, 70 g di bresaola. Merenda: uno yogurt magro. Cena: tonno al naturale con 180 g di peperoni arrostiti. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 3 fette biscottate integrali con miele. Spuntino: Una pesca. Pranzo: 70 gr di pasta con legumi. Merenda: Un frullato di frutti rossi. Cena: 150 gr di pollo arrosto senza pelle, 170 gr di fagiolini al limone, 50 g di pane integrale.Sabato: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, una barretta ai cereali. Spuntino: 3 prugne. Pranzo: una mozzarella light con insalata di pomodori e basilico, 50 gr di pane integrale. Merenda: un frullato di pesca e anguria. Cena: una pizza margherita piccola. Domenica: colazione con un cappuccino con latte magro e una fetta di torta allo yogurt fatta in casa. Spuntino: Uno yogurt magro. Pranzo: 70 gr di pasta con ragù di pollo. Merenda: Una porzione di gelato allo yogurt e kiwi. Cena: 180 gr di pesce alla griglia con verdure miste, 50 g di pane integrale.