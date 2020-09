Bonus bici da 500 euro: come funziona e come richiederlo

Italia

Roma - Il bonus bici da 500 euro, istituito con il Decreto di Rilancio per l’acquisto di bici, monopattino e altri mezzi di mobilità non ha ancora una piattaforma attiva. La piattaforma era attesa per fine agosto ed avrebbe permesso di fare richiesta e ottenere il bonus, ma è slittata a novembre. L’app tanto discussa potrebbe non arrivare e il bonus potrebbe essere richiesto direttamente tramite il sito del ministero dell’Ambiente. Ma come funziona il bonus bici 2020 e come richiederlo? Con ogni probabilità bisognerà fare tutto dal sito ovvero compilare un form (non ancora entrato in funzione) con dati anagrafici e di residenza del richiedente, Iban e allegare i documenti per procedere alla richiesta di rimborso.Il bonus dovrebbe essere erogato entro 10-15 giorni direttamente tramite un accredito sul conto corrente indicato dal cittadino. Ma chi può richiedere il bonus bici 2020 da 500 euro? Possono richiedere il bonus bici e monopattini del valore massimo di 500 euro tutti i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, ma non solo: rientrano anche quelli dei capoluoghi di Regione, delle Città metropolitane (che in tutto sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia) e dei capoluoghi di Provincia.Rimangono così esclusi molti pendolari, studenti e lavoratori fuori sede, che magari hanno il domicilio in città mentre la residenza è rimasta nel luogo di provenienza. I pendolari che invece abitano i comuni della cintura delle grandi città metropolitane rientrano tra coloro che possono usufruire del bonus.