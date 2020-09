Elisoccorso. Di Falco: "E' necessario avere eliporto accanto al Guzzardi"

Attualità

“E’ insostenibile che si perda più tempo ad imbarcare un malato in elisoccorso che durante il trasporto dello stesso, nell’ospedale di destinazione”. A dirlo è Salvatore Di Falco, candidato sindaco di Vittoria. “E’ necessario – dice Di Falco –avere l’eliporto accanto all’ospedale, ne vale della vita dei cittadini. L’attuale eliporto ubicato in via Marangio, nella cosiddetta ‘zona Agriplast’, è troppo distante dal Guzzardi. Una situazione che non fa che allungare i tempi di decollo del velivolo; mi hanno riferito, infatti, che passa almeno mezz’ora prima del completamento delle operazioni: l’arrivo dell’ambulanza, dei Vigili del Fuoco e dei Vigili Urbani, senza i quali l’elisoccorso con a bordo il paziente non può partire.La zona, prima di ogni decollo e atterraggio, deve essere messa in sicurezza e spesso manca il personale. Inoltre ogni volta si alza una nuvola di polvere fastidiosa sia per chi svolge il proprio lavoro che per le abitazioni vicine. Dobbiamo attivarci al più presto affinché venga realizzata una pista di atterraggio proprio a ridosso dell’ospedale. Una lontananza che non giova a nessuno – conclude Di Falco- né agli operatori del 118 né ai pazienti che si trovano a lottare contro il tempo per avere salva la vita. Sarà un altro impegno che assumerò per il bene della collettività”.