Coronavirus, rialzo dei contagi a Ragusa

Ragusa - Il gruppo consiliare del Pd di Ragusa rivolge una richiesta all’amministrazione comunale avente ad oggetto la necessità di avviare un confronto sulla linea da seguire con riferimento all’emergenza sanitaria in corso soprattutto ora che, nel mese di settembre, occorrerà sostenere una serie di prove importanti. “Nonostante il differente approccio per affrontare il rialzo dei contagi registratosi nel mese di agosto, così come più volte abbiamo messo in evidenza – affermano i consiglieri comunali dem Mario D’Asta e Mario Chiavola – nonostante la nostra richiesta tesa a un confronto già a marzo 2020 in concomitanza con l’avvio della prima crisi, richiesta che, come si ricorderà, ha avuto come esito un incontro con l’amministrazione comunale anche se il tentativo di dialogo è risultato inevaso in quanto la Giunta municipale ha ritenuto opportuno seguire la propria linea, non ascoltando nessuna delle idee poste in campo dalle opposizioni, sentiamo forte, ora più che mai, la responsabilità di avviare uno scambio ravvicinato di opinioni sull’emergenza sanitaria allo scopo di fornire un contributo che possa essere il più possibile costruttivo.Vogliamo confrontarci, in primis, sulla delicata questione riguardante la riapertura delle scuole senza dimenticare ulteriori problematiche fondamentali come il trasporto, l’organizzazione di iniziative di vario tipo, tra cui quelle sportive, e altro ancora. E’ una proposta di dialogo che lanciamo all’Amministrazione, su una problematica di strettissima attualità, che speriamo possa essere accolta. E’ una proposta sotto il segno della responsabilità nell’interesse della città”.