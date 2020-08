Attualità

Telelaser a Ragusa e Marina di Ragusa Telelaser a Ragusa e Marina di Ragusa

Ragusa - La Polizia Municipale continua, anche nel mese di settembre, a Ragusa e Marina di Ragusa, con le attività di controllo della velocità con apparecchiatura “Telelaser”. Il Comando della Polizia Municipale ha infatti reso noto le strade in cui potranno essere effettuati tali controlli al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti. Martedì 1 Settembre: Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Mercoledì 2 Settembre: Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale; Giovedì 3 Settembre:Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Avv. Cartia; Venerdì 4 Settembre: Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Sabato 5 Settembre: Via Rimembranza, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia; Domenica 6 Settembre:Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese;Lunedì 7 Settembre: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Falcone; Martedì 8 Settembre: Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Mercoledì 9 Settembre: Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale; Giovedì 10 Settembre: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Avv. Cartia; Venerdì 11 Settembre: S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato); Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone).Sabato 12 Settembre: Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Rimembranza; Domenica 13 Settembre: Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Rimembranza, Via Amm. Rizzo;Lunedì 14 Settembre: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Falcone; Martedì 15 Settembre: San Giacomo – strada comunale ex S.P. 53 dal Km 0+00 al Km 2+500; Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Mercoledì 16 Settembre: Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale; Giovedì 17 Settembre: S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato); Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone).Venerdì 18 Settembre:Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale; Sabato 19 Settembre: Via M. Calabrese, Via Rimembranza, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere; Domenica 20 Settembre:Via Rimebranza, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;Lunedì 21 Settembre: Via A. Grandi / via Avv.Cartia / Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone); Martedì 22 Settembre: Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale; Mercoledì 23 Settembre: Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Giovedì 24 Settembre:S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato); Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) /Via Falcone; Venerdì 25 Settembre:Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale; Sabato 26 Settembre: Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Domenica 27 Settembre: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Viale Delle Americhe;Lunedì 28 Settembre:Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Martedì 29 Settembre: San Giacomo – strada comunale ex S.P. 53 dal Km 0+00 al Km 2+500; Via A. Melilli / Via Avv. Cartia; Mercoledì 30 Settembre:Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Falcone / Via Montale.