Coronavirus, 33enne di Ragusa va a trovare l'amico in quarantena a Catania

Cronaca

Ragusa - Un uomo di 33 anni, residente in provincia di Ragusa, e' stato denunciato dagli agenti della Digos di Catania per avere violato le norme anti Coronavirus. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione arrivata alla Digos dal commissario per l'emergenza Covid dell'Asp etnea che ha indicato, appunto, una violazione alle norme di sicurezza previste per i pazienti positivi al virus, tra quelli ospiti in un albergo della provincia di Catania. Il 26 agosto, infatti, nella struttura e' stato ospitato un cittadino spagnolo risultato positivo al suo arrivo in aeroporto a Catania.Ieri mattina, due amici del turista spagnolo si sono presentati in hotel, chiedendo di poter incontrare il cittadino spagnolo. Nonostante le ripetute ammonizioni del personale sanitario che vietava loro sia l'ingresso che qualsiasi possibilita' di incontro, i due amici, all'insaputa dei sanitari, hanno, pero', fatto accesso ugualmente nella zona piscina, fruibile agli ospiti paganti e separata mediante delimitatori dal resto della struttura riservata all'ospitalita' delle persone in isolamento sanitario.Per il 33enne, dopo essere stato identificato e' scattata la denuncia. La violazione delle norme anti Covid-19 prevede l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda fino a 5000 euro.