Ministero della Salute, 54 nuovi positivi al Covid in Sicilia

Palermo - Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti, cinque provengono dalla Campania e uno dal Venezuela. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.058 positivi di cui 69 ricoverati in ospedale (+7), 9 in terapia intensiva e 980 in isolamento domiciliare, per un totale di 4228 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.884 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286. Diminuiscono i tamponi dopo i 4000 di ieri: oggi si fermano a 3286.