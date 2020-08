Marina di Ragusa, stop alla balneazione "spiaggia degli americani"

Cronaca

A seguito di un nuovo monitoraggio delle acque antistanti l’arenile della Spiaggia degli Americani nei pressi di Marina di Ragusa, è stato riscontrato che i valori sono tornati ad essere non conformi alla norma. Per questo motivo si è reso necessario emanare in data odierna una nuova ordinanza, la n°1478 ( allegata), con la quale si dispone il divieto di balneazione. “Il monitoraggio della qualità delle acque del nostro mare, svolto costantemente - dichiara il sindaco Peppe Cassì - ha evidenziato come i valori nei pressi della conduttura sottomarina del depuratore siano nuovamente fuori norma. Il problema alle giunzioni della conduttura, che ritenevamo rientrato, si è quindi riproposto e occorre nuovamente vietare la balneazione nella cosiddetta “Spiaggia degli Americani" a Marina di Ragusa.Siamo già al lavoro per un intervento risolutivo, da effettuare appena ci sarà un alleggerimento delle presenze nella frazione. La perdita non è tale da inficiare i valori delle acque negli altri tratti di mare del nostro litorale".