Coronavirus Scicli, un nuovo positivo e 22 in isolamento

Scicli - Un nuovo positivo Covid 19 a Scicli. Lo annuncia in un post il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. “Purtroppo si registra un nuovo caso di contagio da Coronavirus a Scicli. Si tratta di un adulto,- scrive il sindaco Giannone - in ospedale per altri motivi. Il caso non è collegato a nessuno di quelli emersi nelle scorse settimane, il che purtroppo conferma che il virus circola indipendentemente dai possibili tracciamenti. Restano in isolamento domiciliare 22 persone per aver avuto contatti con persone già contagiate. Approssimandosi l’apertura delle scuole, ricordiamo a tutti che si deve prestare la massima attenzione.Soprattutto i ragazzi e i giovani lo devono fare. E lo dovranno fare anche dentro le scuole, rispettando tutte le regole che le scuole adotteranno, proprio per evitare il rischio del contagio dentro gli edifici scolastici".