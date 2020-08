Lavoro

Test concorso per idee imprenditoriali: ecco come partecipare Test concorso per idee imprenditoriali: ecco come partecipare

Ci sarà tempo fino al 31 agosto per partecipare al "Con-test operativo online", un concorso di idee per imprenditori ma anche una simulazione che, attraverso l'Intelligenza Artificiale, fornisce una valutazione sulle probabilità di successo di una nuova impresa, prodotto o servizio. La partecipazione è gratuita. L'iniziativa, di cui hanno parlato anche Milano Finanza (6 agosto) e diversi media nazionali, è promossa da Brand Diretto, agenzia di web marketing operativo con sede legale a Ragusa e sedi operative a Catania e a Torino, e si rivolge a startup e imprese operanti in tutta Italia. Numerose, ad oggi, le imprese che si sono registrate sul sito e hanno completato il test. Il "Con-test operativo online" è, innanzitutto, un vero e proprio concorso.Le tre idee vincitrici saranno seguite gratuitamente per un mese dagli esperti di marketing digitale di Brand Diretto nella fase di lancio sul mercato. Ma c'è un altro aspetto interessante. Il sistema di intelligenza artificiale valuta una serie di parametri e restituisce al compilatore un report dettagliato con l'indicazione delle eventuali criticità, i correttivi e i miglioramenti da apportare all’idea affinché possa funzionare una volta lanciata sul mercato, evitando errori o passi falsi. Un test, dunque, tanto più utile, quanto maggiore è l'incertezza che regna sui mercati, con lo spettro di un nuovo lockdown e di una seconda ondata del Covid-19.«L’iniziativa - spiega Angelo Battaglia co-founder e amministratore di Brand Diretto - ha messo in evidenza come, pur in un momento così drammatico, la creatività e la voglia di fare impresa non si sono mai fermate. Il lancio di molti progetti però è stato rinviato proprio a causa della situazione di incertezza. Per questo abbiamo pensato a un sistema che consentisse una valutazione preventiva del rischio. E che può essere utilizzato sia da startupper sia da imprese giù operanti in settori tradizionali che vogliono entrare anche nel mercato digitale. Mettere a disposizione di professionisti e imprese questo sistema di intelligenza artificiale ci è sembrato il modo migliore per aiutare il nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto nel Meridione, a reagire in modo consapevole alla crisi».