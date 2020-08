Barbara Hepworth oggi 25 agosto nel doodle di Google: ecco chi

Tecnologie

Oggi, 25 agosto, Google dedica il doodle a Jocelyn Barbara Hepworth. Il colosso di Mountain View celebra infatti la vita e le opere della scultrice astratta inglese, considerata uno degli scultori più influenti della metà del XX secolo, almeno quanto Henry Moore. Nata a Wakefield il 10 gennaio 1903, studiò alla Leeds School of Art dove incontrò proprio Moore, successivamente al Royal College of Art, ma per un periodo studiò anche in Italia. Sposò lo scultore John Skeaping, nel 1933 si unì invece al pittore Ben Nicholson, da cui divorziò nel 1951. Nel 1965 fu nominata “Dame”. Dieci anni dopo morì nell’incendio divampato nel suo studio in Cornovaglia, a St. Ives.Ora lo studio e la sua casa costituiscono il Museo Barbara Hepworth, mentre molte delle sue opere sono esposte in diversi musei. Uno dei suoi lavori più prestigiosi fu “Single Form”, un memoriale per Dag Hammarskjold, il segretario generale delle Nazioni Unite. Si trova nel palazzo dell’Onu a New York. Perché Google la celebra il 25 agosto? Questo è il giorno in cui nel 1939 Jocelyn Barbara Hepworth arrivò a St. Ives, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove visse per il resto della sua vita.