Vittoria, nuovo positivo Covid trasferito in Rianimazione a Ragusa

Attualità

Vittoria - Un anziano di Vittoria con sintomi Covid stamattina è stato trasportato nel pre triage dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. L’anziano sottoposto al tampone è risultato positivo al coronavirus e i medici a seguito delle gravi condizioni di salute ne hanno predisposto subito il trasferimento in Rianimazione all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Salgono così a due i ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva e sei quelli in Malattie Infettive. I positivi in provincia di Ragusa sono in totale 94.