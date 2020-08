Sicilia

L'ultimo saluto a Rosolini a Evan: commozione e tanti palloncini bianchi

Rosolini - Tanta commozione, silenzio e palloncini bianchi oggi a Rosolini per l’ultimo saluto ad Evan Giulio Lo Piccolo, il bambino di 2 anni morto lunedì scorso all’ospedale Maggiore di Modica dove è giunto con diversi lividi sul corpo. Per la morte del piccolo sono indagati la madre ed il suo convivente, in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e omicidio. L’ultimo addio al bimbo oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Rosolini dove Evan viveva con la madre Letizia Spatola, 23 anni, e il compagno Salvatore Blanco, 30 anni, entrambi arrestati per l’omicidio del piccolo in concorso.Dopo l’autopsia che ha rilevato l’ipotesi di una morte legata a un trauma cranico, la salma del piccolo è stata riconsegnata ieri al padre Stefano, che da Genova, dove vive e lavora, si è precipitato in Sicilia dopo aver appreso la straziante notizia.