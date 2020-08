I crimini siciliani rivivono in Invisibili al Castello di Donnafugata

Appuntamenti

Ragusa – Il mistero torna a insinuarsi tra le sale interne e il meraviglioso parco del Castello di Donnafugata con Invisibili. Memorie notturne del Val di Noto. Il 24 agosto, alle 20.30 e alle 22.30, la seconda data delle tre in programma nel bellissimo scenario del maniero ottocentesco per l’estate iblea. La prima, lo scorso 2 agosto, ha riscosso un incredibile successo di pubblico: gli spettatori hanno partecipato con trepidazione alla messa in scena, la cui particolarità è stata certamente evidenziata dall’atmosfera suggestiva che circonda il castello, ma che con Invisibili si è colorata delle sfumature del mistero e della paura.Lunedì 24 agosto la seconda data in calendario: i delitti più efferati realmente commessi nel Val di Noto torneranno a inquietare la tranquillità della campagna ragusana, storie di uomini e donne realmente vissuti in Sicilia e protagonisti loro malgrado di drammi violenti, raccontati con precisione e passione nei testi di Erminia Gallo, Fabio Marziano e Marinella Fiume. Il cast diretto da Sabina Pangallo è formato da Francesca Caruso, Carlo Genova, Donatella Liotta, Teresa Lorefice, Rosario Minardi, Alessandro Romano, Santo Santonocito e Miriam Scala. Invisibili è una produzione Teatro Donnafugata, con il patrocinio del Comune di Ragusa e il supporto dell’Associazione nazionale Case della Memoria.Ultima data in programma è il 30 agosto (20.30 e 22.30). Parte del ricavato, su proposta dell’architetto Nuccio Iacono, contribuirà al restauro di un abito della collezione Gabriele Arezzo di Trifiletti.