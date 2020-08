Bambino di Rosolini ucciso di botte, l'autopsia: Evan morto per trauma cranico

Cronaca

Modica - Il piccolo Evan Giulio è morto per trauma cranico. E’ questa l’ipotesi più accreditata dopo l'autopsia sul corpo del bambino di 2 anni di Rosolini arrivato in fin di vita al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica lunedì scorso. I segni sul capo confermerebbe questa linea. Sul corpo sono presenti molti lividi, anche riferibili alle settimane scorse, compatibili con percosse. L'ispezione eseguita dal medico legale Francesca Berlich darà indicazioni utili all'inchiesta della procura di Siracusa, guidata da Sabrina Gambino, sulla morte del bambino di 20 mesi.Pare che la relazione dei servizi sociali del comune di Rosolini, presentata a inizio agosto al tribunale dei Minori di Catania, non segnalava situazioni di allarme. La Procura di Siracusa ha acquisito la relazione dei servizi sociali e altri documenti per comprendere come si è arrivati alla morte del piccolo Evan, il bambino di 20 mesi di Rosolini, arrivato pieno di lividi all'ospedale di Modica lunedì scorso.