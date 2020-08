Pressione alta, regole per prevenirle e App gratuita

Salute e benessere

Roma - La pressione alta è una patologia che colpisce il 40% degli adulti e in Italia secondo i dati della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) provoca ogni anno la morte di circa 280 mila morti. Esistono vari metodi per prevenire la pressione alta e ridurre i rischi di ictus e infarto. C’è anche una app che serve per capire se si è ad alto rischio cardiovascolare, per tenere sotto controllo i valori della pressione e conoscere tutti i modi per ridurla e migliorare lo stile di vita, gestire le terapie e le visite: è ESH Care, realizzata e ora rinnovata dalla SIIA in collaborazione con l’European Society of Hypertension, disponibile gratuitamente per Android e iOS.L’obiettivo è aumentare la consapevolezza degli italiani nei confronti dell’ipertensione, che purtroppo è sempre più diffusa perché pochi seguono le regole per prevenirla: basterebbe tenere sotto controllo il peso e l’introito di sale, limitare l’alcol e fare un’attività fisica regolare per ridurre molto il rischio di pressione alta. Fondamentale anche la diagnosi, possibile solo se si misura la pressione regolarmente dal proprio medico di famiglia: andrebbe fatto una volta all’anno fin dall’età scolare (soprattutto se il bimbo è cicciottello).