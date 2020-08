Attualità

Scicli, controlli su discariche abusive anche a Ferragosto: 2 sanzioni da 600 euro

Scicli - Ispezione congiunta stamani nel territorio di Scicli di polizia municipale, degli operatori ecologici e degli ispettori ambientali alla presenza dell’assessore all’ecologia Bruno Mirabella. Dopo che ieri gli operatori della ditta di igiene ambientale Tech avevano rimosso e bonificato una discarica abusiva in Contrada Genovese, tra Scicli e Donnalucata, un paio d'ore dopo alcuni incivili avevano abbandonato altri rifiuti nel sito. Le operazioni di questa mattina hanno permesso di identificare e sanzionare due persone. Ricordiamo che abbandonare rifiuti è un reato, e la sanzione è di 600 euro.Entro agosto saranno dislocate sul territorio di Scicli più di 10 telecamere con tecnologia IP e infrarosso e 10 GoPro. Tempi duri per chi abbandona i rifiuti per strada.