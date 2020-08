Italia

Lodi, treno travolge auto: muore Elisa Conzadori di 34 anni Lodi, treno travolge auto: muore Elisa Conzadori di 34 anni

Lodi - Un'auto è stata travolta da un treno regionale mentre stava attraversando i binari al passaggio a livello di Maleo (Lodi), lungo la provinciale 234. Nel tragico incidente ha perso la vita Elisa Conzadori, 34 anni: era diretta verso Pizzighettone quando, al passaggio a livello, la vettura su cui viaggiava è stata sbalzata in un fosso. La donna è morta sul colpo. Aperta un'indagine sul caso. La vittima, che viaggiava su una Citroen C1 rossa, viveva a Pizzighettone e lavorava al supermercato Famila di Codogno (Lodi). A travolgerla è stato il convoglio 2651 della linea Milano-Mantova. Dopo l'incidente, la circolazione stradale è stata bloccata e quella ferroviaria sospesa tra Codogno e Cremona.I passeggeri del treno coinvolto, un centinaio di persone, sono stati fatti scendere e ricaricati su mezzi sostitutivi. Il sindaco di Maleo: la seconda tragedia in due anni - Il sindaco di Maleo Dante Sguazzi commenta la morte di Elisa dicendo che "è la seconda tragedia in due anni a quel passaggio a livello". E ancora: "Doveva essere una giornata di festa per tutti, non poteva succedere di peggio". "Abitava nella nostra città, vicino alla sua famiglia - aggiunge Luca Moggi, primo cittadino di Pizzighettone -. Mi chiedo come possano ancora accadere cose simili nel 2020". Rfi: "Sbarre del passaggio a livello perfettamente funzionanti" - I tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) hanno verificato oggi che le sbarre del passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona), dove oggi è morta la 34enne, "sono perfettamente funzionanti".Lo ha reso noto la stessa Rfi attraverso un portavoce. La donna travolta e uccisa dal treno era alla guida di una Citroen C1 rossa, accartocciata dopo l'impatto con il convoglio di Trenord. Il passaggio a livello è sulla strada ex statale 234. E' in via di recupero anche la scatola nera del treno regionale Milano-Mantova, che potrebbe aiutare a capire l'esatta dinamica dell'incidente.